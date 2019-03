Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27.03.2019

Peine (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstag, um 13:25 Uhr, kam es auf der Hermann- Ehlers- Straße Ecke Luisenstraße in Peine zu einem Verkehrsunfall. Ein 51- jähriger aus Hohenhameln wollte mit seinem BMW von der Hermann- Ehlers- Straße kommend nach links in die Luisenstraße abbiegen, als eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem PKW aus bislang unbekannten Gründen gegen das Heck des abbiegenden BMW stieß. Sie setzt ihre Fahrt in Richtung Bahnhof fort, ohne sich um den von ihr angerichteten Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen blauen Kleinwagen gehandelt haben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

