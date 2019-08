Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Mehren (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, dem 15.08.2019, wurde die Rettungsleitstelle über einen Baum in Kenntnis gesetzt, der in Mehren, Gewerbegebietsstraße, auf die Fahrbahn umgefallen war. Die alarmierte Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass unbekannte den Baum angesägt hatten. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass drei weitere Bäume mittels einer Motorsäge umgesägt wurden und quer zur Fahrbahn lagen. Es ist nicht zu Schäden an irgendwelchen Fahrzeugen gekommen. Hinweise an die Polizei Daun: 06592/96260

