Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldunen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Pedelec entwendet

Am Montag, 05. August 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 12.00 und 13.00 Uhr ein Damen-Pedelec, das an einem Restaurant am Drei-Brücken-Weg abgestellt war. Es handelte sich um ein Fahrrad des Herstellers Gazelle, Modell Orange Plus Innergy im Wert von 1274 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Lastrup - Pkw in Brand geraten

Am Dienstag, 06. August 2019, geriet um 14.15 Uhr ein Pkw in der Bahnhofstraße vermutlich wegen eines technischen Defektes in Brand. Die Feuerwehren Lastrup und Essen konnten den Wagen löschen. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Fremdeinwirkung wird aktuell ausgeschlossen.

Lindern - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Dienstag, 06. August 2019, kam es um 14.00 Uhr auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Geeste wollte mit ihrem Pkw einen vor ihr fahrenden Wagen überholen. Hierzu scherte sie aus, musste den Überholvorgang vermutlich aufgrund Gegenverkehrs abbrechen. Beim Wiedereinscheren geriet sie auf die Berme und im Weiteren ins Schleudern. Schließlich prallte ihr Pkw gegen einen Baum, wo er zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und durch die Feuerwehr Lindern aus ihrem Fahrzeug befreit. Sie wurde schwer verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

Essen - Betrunken Unfall verursacht und geflohen, keine Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 06. August 2019, kam es um 17.15 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Lange Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Es handelte sich um einen 51-jährigen Mann aus Essen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem stellten die Polizisten einen Atemalkoholwert von 2,56 Promille fest. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Am Dienstag, 06. August 2019, kam es um 16.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Apotheke an der St.-Annen-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch eine bislang unbekannte Verursacherin wurde ein dort geparkter silberner Ford Fiesta im Bereich der hinteren linken Seite beschädigt. Anschließend entfernte sich die Verursacherin, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Möglicherweise könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Geländewagen der Marke Nissan handeln, der ein Kennzeichen mit der Kennung NOH- getragen haben soll. Die Fahrerin soll etwa 40-50 Jahre alt gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell