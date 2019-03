Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Anhänger umgekippt

Speyer (ots)

22.03.2019, 10.48 Uhr. Der 80-jährige Fahrer eines Fiat Ducato mit Anhänger beschleunigte bei der B39-Anschlussstelle SP-Süd beim Linksabbiegen in Richtung Römerberg offenbar zu schnell, so dass der Anhänger nach rechts auf die Schutzplanke umkippte und das Zugfahrzeug über die Anhängerkupplung anhob. Das Gespann musste durch den Abschleppdienst aufgerichtet werden. Hierfür wurde die alte B9 in beide Richtungen für 10 Minuten gesperrt.

