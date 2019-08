Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Bargeld aus Opferstock entwendet

Am 05. August 2019, 11.21 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Opferstock einer Kirche an der Straße Wallgärten Bargeld in unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahrradfahrer leicht verletzt

Am 06. August 2019 befuhr ein 68-jähriger Cloppenburger gegen 08.45 Uhr mit seinem Pkw die Hagenstraße in Richtung Bahnhofstraße. Eine 19-jährige Cloppenburgerin befuhr zeitgleich mit ihrem Fahrrad den Kreisverkehr von der Emsteker Straße kommend in Richtung Bahnhofstraße. Hierbei übersah der 68-Jährige die Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 19-Järhige leicht verletzte. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt.

