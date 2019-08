Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Visbek - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Montag, 05. August 2019, 14.40 Uhr, gelangten unbekannter Täter Am Bahnhof in ein Wohnhaus ein. Durch den verursachten Lärm, wurde der Hauseigentümer aufmerksam, worauf die unbekannten flüchteten. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Sonntag, 04. August 2019, 23.00 Uhr, bis Montag, 05. August 2019, 17.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße Graskamp, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen den ordnungsgemäß auf einer Stellfläche vor einem Wohnhaus abgestellten schwarzen Pkw VW Golf eines 53-Jährigen aus Vechta prallte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Schule

In der Zeit von Freitag, 02. August 2019, 16.00 Uhr, bis Montag, 05. August 2019, 08.15 Uhr, brachen unbekannte Täter die Tür zu einem Werkraum einer Schule an der Holdorfer Straße auf. Entwendet wurde ein Topf mit Leim. Mit diesem wurden Fenster und Pflasterung verdreckt. Außerdem wurden diverse Gegenstände mit Edding beschmiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 05. August 2019 kam es gegen 12.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Marienstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort einen ordnungsgemäß geparkten BMW. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 01. August 2019 kam es in der Zeit von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Hufeisenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen dort geparkten Ford Kuga. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

