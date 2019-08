Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Stadtwerkemitarbeiter kontrollieren keine Wasserhähne!

Die Polizei warnt erneut: Stadtwerkemitarbeiter kontrollieren nicht ihre Wasserhähne - schon gar nicht ohne Vorankündigung beispielsweise ihres Vermieters! Ein Senior hatte am Donnerstag (1. August) zwischen 13 und 14 Uhr zwei Männer in seine Wohnung auf der Gertrudenstraße gelassen, die vorgaben, seinen Wasserhahn kontrollieren zu wollen. Die falschen Stadtwerkemitarbeiter blieben circa zehn Minuten, bevor sie mit der Aussage "es ist alles in Ordnung" wieder gingen. Später bemerkte der 79-Jährige, dass ihm Bargeld fehlte. Die Diebe trugen weiße Oberteile und sind etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß. Der eine wird auf 20 Jahre geschätzt, ist schlank und hat dunkelblonde, kurze Haare. Der korpulente, circa 25 Jahre alte Mann hat eine Glatze. Zeugenhinweise nimmt das KK 32 unter 0203 280-0 entgegen.

