POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstag, 15.08.2019, kam es gg. 09:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Das unfallbeteiligte Fahrzeug befuhr den Burgbergtunnel aus Longkamp kommend in Richtung Bernkastel.

Am Ende des Tunnels, an der dortigen Ampelanlage, kam der Fahrer vermutlich auf Grund der regennassen Fahrbahn und einer den Straßen- und Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und krachte in die gegenüberliegende Schutzplanke.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der leichtverletzte Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Einsatz befand sich die freiwillige Feuerwehr Kues, ein Fahrzeug des DRK und 1 Streife der Polizei Bernkastel-Kues.

