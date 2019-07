Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim: Unfall in der Waldstraße

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag kurz vor 11 Uhr kam es in der Waldstraße zu einem Verkehrsunfall, der Sachschaden von 6.000 Euro forderte. Ein 32-jähriger VW Caddy-Fahrer kam vermutlich infolge Unachtsamkeit in einer Rechtskurve von seiner Fahrbahnhälfte ab und krachte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel Meriva eines Dielheimers zusammen.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

