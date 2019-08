Polizei Braunschweig

POL-BS: Geldautoamt in die Luft gesprengt

Braunschweig (ots)

14.08.2019, 02.47 Uhr Braunschweig, Mascherode

In der Nacht zu Mittwoch sprengten zurzeit unbekannte Täter einen Geldautomaten in Mascherode in die Luft.

Ein 81-jähriger Zeuge meldete am frühen Mittwochmorgen einen lauten Knall bei der Polizei. Der Mann konnte dabei erkennen, wie sich zwei Unbekannte an dem Geldautomaten einer Bank in der Straße Am Mascheroder Holz zu schaffen machten.

Die Männer flüchteten kurz darauf zunächst zu Fuß, anschließend nutzten sie einen Roller für die weitere Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern mit diversen Funkstreifen verlief ergebnislos.

Die gerufene Kriminalpolizei stellte fest, dass der Geldautomat durch die Explosion gewaltsam geöffnet worden war. Auch die Türen und die Holzverkleidung der Räumlichkeiten waren stark beschädigt. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Dienstagabend bzw. in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Personen gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen in Mascherode gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531 / 476-2516 in Verbindung zu setzen.

