POL-ME: Metzkausen: Polizei stoppt ungewöhnliche Trunkenheitsfahrt - Mettmann - 1908114

Am späten Mittwochabend (21. August 2019) hat die Polizei einen augenscheinlich schwer angetrunkenen Renault-Fahrer nebst seinen drei Insassen aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 21:50 Uhr kam der Besatzung eines Streifenwagens auf der Düsseldorfer Straße in Mettmann-Metzkausen ein Renault Kangoo entgegen, der den Beamten direkt ins Auge stach: Der Beifahrer saß auf dem Rahmen des geöffneten Fensters und lehnte sich mit seinem Oberkörper heraus. Mit der einen Hand hielt er sich am Dach des Wagens fest, in der anderen hielt er offenkundig eine Alkoholflasche. Die hinteren Schiebetüren des weißen Renaults waren während der Fahrt geöffnet, die beiden Insassen auf der Rückbank konsumierten ebenfalls Alkohol.

Als der 27-jährige Fahrer des Streifenwagens gewahr wurde, beschleunigte er und versuchte durch ein schnelles Abbiegemanöver auf den Karpendeller Weg zu entkommen. Die vier Insassen sprangen auf einem Parkplatz aus dem Auto und versuchten noch wegzulaufen, konnten aber von den Polizistinnen gestoppt und kontrolliert werden.

Dabei schrien die Männer die Beamtinnen nicht nur permanent an, sondern begannen sogar, sich vor ihnen auszuziehen. Daraufhin erteilten die Beamtinnen ihnen Platzverweise. Der Fahrer gab an, im Laufe des Abends Whiskey, Sekt und Bier getrunken zu haben und stimmte im weiteren Verlauf einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille (0,56 mg/l).

Die Konsequenzen für den 27-Jährigen: Sein Führerschein wurde sichergestellt, der Wagen vorrübergehend abgestellt. Außerdem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro zahlen. Auf ihn wartet ein Strafverfahren.

