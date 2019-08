Polizei Mettmann

POL-ME: 91-Jährige Opfer von Trickbetrug: Täter gibt sich als Teppichhändler aus - Heiligenhaus - 1908111

Mettmann (ots)

Am Dienstag (20. August 2019) wurde eine 91-jährige Seniorin in Heiligenhaus Opfer eines Trickbetrugs und Diebstahls. Ein Mann gab sich als vermeintlicher Teppichverkäufer aus und entwendete der Dame Bargeld und Schmuck. Die Polizei warnt vor der perfiden Masche der Trickbetrüger und sucht nach Zeugenhinweisen.

Gegen 15 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Seniorin und gab vor, ihr Teppiche verkaufen zu wollen. Die Dame ließ den Mann ein, welcher ihr dann auch tatsächlich für eine hohe Summe Bargeld zwei minderwertige Teppiche verkaufte. Außerdem schaute sich der Mann laut der Seniorin in verdächtiger Art und Weise in ihrer Wohnung um. Später stellte sie fest, dass ihr der Mann Schmuck entwendet hatte.

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Mann mittels folgender Täterbeschreibung um Hinweise aus der Bevölkerung:

- circa 1,60 Meter groß - zwischen 40 - 45 Jahren alt - breites Gesicht - trug dunkle Haare und einen Schnurrbart - sprach mit leichtem Akzent - vermutlich persische Herkunft

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter der Rufnummer 02056 9312-6150 jederzeit entgegen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Tat warnt die Polizei nochmals eindringlich vor der Masche von Trickbetrügern, die sich gezielt ältere Bürgerinnen und Bürger als Opfer aussuchen. Der Appell der Polizei lautet: Lassen Sie keine fremden Menschen in Ihre Wohnung! Seien Sie besonders wachsam, wenn Sie nach ihren Vermögensverhältnissen gefragt werden oder aufgefordert werden, Bargeld, Wertgegenstände oder sensitive Daten herauszugeben. Rufen Sie im Verdachtsfall die Polizei!

