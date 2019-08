Polizei Mettmann

POL-ME: 89-jährige Fußgängerin bei Autounfall lebensgefährlich verletzt - Langenfeld - 1908108

Mettmann (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (20. August 2019) kam es in Langenfeld an der Ecke Hauptstraße / Bachstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 29-jährigen Opel-Fahrer und einer 89-jährigen Fußgängerin. Dabei wurde die 89-jährige Langenfelderin lebensgefährlich verletzt.

Gegen 10:15 Uhr befuhr der aus Langenfeld stammende Opel-Fahrer die Hauptstraße in Richtung Bachstraße. Als die Seniorin einen Fußgängerüberweg überquerte, kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß: Der Langenfelder erfasste die Frau, welche auf die Motorhaube aufschlug, zu Boden stürzte und daraufhin vom Wagen überrollt wurde, bevor dieser zum Stehen kam.

Aufmerksame Zeugen riefen sofort die Rettungskräfte und die Polizei, welche zeitnah eintrafen. Die Frau war nicht ansprechbar und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie derzeit intensivmedizinisch behandelt wird.

