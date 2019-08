Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst gewerbsmäßige Ladendiebe - Velbert - 1908107

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag des 19.08.2019 konnte die Polizei in Velbert drei gewerbsmäßige Ladendiebe festnehmen sowie große Mengen Tabak und Zigaretten im Wert von knapp tausend Euro sicherstellen. Gegen 16:25 Uhr beobachtete die Kassiererin eines Verbrauchermarktes an der Friedrichstraße die Männer dabei, wie diese mehrere Schachteln Zigaretten in ihre Taschen steckten. Die Frau sprach das Trio daraufhin an. Nach kurzen verbalen Streitigkeiten liefen die Männer aus dem Geschäft und zu ihrem Auto, das sie in unmittelbarer Nähe geparkt hatten. Der Ladendetektiv verfolgte die Gruppe. Er konnte diese zwar nicht mehr einholen, aber das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ablesen und an die Polizei weitergeben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Beamten, den gesuchten Pkw samt Insassen im Alter von 55, 54, und 47 Jahren an der Ratinger Straße in Heiligenhaus anzuhalten und zu kontrollieren. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass gegen den 47-Jährigen bereits zwei Haftbefehle vorliegen. Sowohl er als auch sein 55-jähriger Mittäter, die beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Mettmann