Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist belästigt spielende Kinder: Polizei sucht Zeugen - Velbert - 1908105

Mettmann (ots)

Am Montagabend (19. August 2019), gegen 19:55 Uhr, belästigte ein Exhibitionist zwei Mädchen an der Heegerstraße in Velbert.

Die beiden 9- und 10-Jährigen spielten an einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 42, als ein grüner Kleinwagen aus Fahrtrichtung Langenberg in unmittelbarer Nähe der Kinder und bei laufendem Motor anhielt. Nach Angaben der Mädchen beobachtete der Mann die Kinder aus dem Auto heraus und zeigte sich ihnen dabei in schamverletzender Weise. Daraufhin flohen die beiden Mädchen. Auch der Mann entfernte sich infolgedessen von der Tatörtlichkeit in Richtung Bonsfelder Straße.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- circa 18 - 22 Jahre alt - schlanke Statur - schwarze, lockige Haare - am linken Unterarm tätowiert - trug ein graues T-Shirt und eine hellblaue Jeanshose sowie einen Hosengürtel mit weißen Zeichen darauf - südländisches Erscheinungsbild

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des Täters vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Kreispolizeibehörde Mettmann

