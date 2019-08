Polizei Mettmann

POL-ME: Duo raubt Spielhalle aus: Polizei fasst einen Tatverdächtigen - Wülfrath - 1908103

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Dienstag (20. August 2019) haben zwei Männer eine Spielhalle auf dem Ware Platz in Wülfrath überfallen. Dabei bedrohten sie die 62 Jahre alte Kassiererin mit einer Schusswaffe. Die Polizei konnte im Zuge nachgehender Ermittlungen einen Tatverdächtigen festnehmen.

Um kurz nach Mitternacht betraten zwei mit Sturmhauben maskierte Männer die Spielothek und forderten die Kassiererin unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, ihr das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch drei weitere Kunden in der Spielothek. Die 62-Jährige kam der Aufforderung nach und händigte den beiden Maskierten mehrere Hundert Euro aus. Anschließend flüchteten die Täter in zunächst unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Nun alarmierte die Kassiererin die Polizei, welche sofort nach den Tätern fahndete. Dabei trafen die Beamten in Tatortnähe auf einen Verdächtigen - einen 18 Jahre alten Wülfrather, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der junge Mann eine Pistole in einem Gebüsch versteckte. Die Polizisten konnten die Waffe, eine Schreckschusspistole, sicherstellen. Anschließend nahmen sie den 18-Jährigen fest und brachten ihn zur Wache, wo die polizeilichen Maßnahmen derzeit noch nicht abgeschlossen sind. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern weiterhin an.

Zu dem flüchtigen Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 1,73 Meter groß - schmale Statur - trug eine schwarze Sturmhaube - trug eine schwarze Sweatshirt-Jacke mit durchgängigem Reißverschluss - trug eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath jederzeit unter der Rufnummer 02058 9200-6180 entgegen.

