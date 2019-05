Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrere Einbrüche bei der Polizei Cochem

Cochem-Zell (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurden im Bereich der Polizeiinspektion Cochem mehrere Einbrüche aufgenommen. In Zettingen wurden zwei Pkw aufgehebelt, aus einem Pkw wurde eine Kamera und ein Navigationsgerät entwendet. In Kaisersesch wurde in einer Gaststätte in der Hambucher Straße ein Geldspielautomat aufgehebelt. In Cochem wurde gegen 02.14 Uhr ein Einbrecher dabei gestört, als er eine Gaststättentüre in der Bernstraße aufhebeln wollte. Er flüchtete, als eine Anwohnerin sich bemerkbar machte. Erkannt wurde nur ein Mann mit einem dunklen Kapuzenpulli und einer Eisenstange. Hinweise an die Polizei Cochem, Tel. 02671-9840.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell