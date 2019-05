Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mayen, Hinter Burg (ots)

Am Abend des 09.05.2019 gegen 20 Uhr ereignete sich in der Straße "Hinter Burg" in Mayen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 25 jähriger Verkehrsteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen mit seinem PKW gegen einen geparkten PKW stieß. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizei Mayen wurde bei dem Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Die Alkoholisierung dürfte im vorliegenden Fall auch ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

