POL-ME: Weißer Audi A6 entwendet - Ratingen - 1908104

Mettmann (ots)

In der kurzen Zeit zwischen Montag, dem 19.08.2019, 21:00 Uhr, bis Dienstag, dem 20.08.2019, 01:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Straße "An den Schlothen" in Ratingen-Breitscheid einen weißen Audi A6. Wie der oder die Fahrzeugdiebe in den verschlossenen Pkw gelangten, diesen starten und wegfahren konnten, ist bislang nicht geklärt. Der Wert des erst zwei Jahre alten Fahrzeugs mit der Städtekennung "HM" wird mit 90.000 Euro angegeben. Der weiße Audi soll schwarze Felgen haben. Die Polizei hat den Pkw zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell