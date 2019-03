Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Bistro

Ludwigshafen (ots)

Zwei Unbekannte verschafften sich am 11.03.2019 gegen 06:30 Uhr Zutritt zu einem Bistro in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Sie hebelten im Innern mehrere Glücksspielautomaten auf und entwendeten ein Tablet. Danach gelang ihnen die Flucht in unbekannte Richtung. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, telefonisch unter 0621 / 963- 2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

