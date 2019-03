Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sturmschäden

Bild-Infos

Download

Präsidiumsbereich (ots)

Der Sturm hielt am Sonntag (11.03.2019) Rheinland-Pfalz in Atem und rief die Polizei auf den Plan. Zu 290 Einsätzen musste die Polizei während des Sturms ausrücken. Allein 60 Gebäude und 65 Fahrzeuge wurden durch herabfallende Äste und herumfliegende Gegenstände beschädigt, sodass ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 286 500 Euro entstand. Auch der Verkehr war lange Zeit beeinträchtigt. So mussten 37 Straßen im Präsidiumsbereich kurzzeitig gesperrt werden. Insgesamt 30 Verkehrsunfälle zählte die Polizei. Der Blechschaden wurde auf 44 000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell