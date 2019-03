Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Sachbeschädigung am mehreren PKW

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 08.03.2019, 20:45 Uhr bis 22:30 Uhr wurden auf dem Parkplatz in der Berliner Straße in Ludwigshafen, unterhalb der Hochstraße Süd, an 8 PKW insgesamt 12 Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.200,- Euro. Es gibt noch keine Täterhinweise. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel: 0621/963-2122 zu melden.

