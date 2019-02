Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Wohnhaus

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, 23. Februar drangen unbekannte Täter zwischen 18.30 Uhr und 22.20 Uhr in ein freistehendes Wohnhaus in Hermeskeil-Abtei ein. Sie nutzen hier die Abwesenheit der Bewohner aus und gelangten über die Terassentür ins unbeleuchtete Gebäude. Hier wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und Bargeld entwendet.

