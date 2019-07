Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 25. Juli, verletzte sich ein Fußgänger gegen 15:30 Uhr nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrrad. Der 35-Jährige verließ in der Kölner Straße ein Wohnhaus und trat auf den Gehweg, als ihn ein 29-jähriger Hagener mit seinem Mountainbike erfasste. Der Fußgänger kam nach der Unfallaufnahme mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus und konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Fahrer des Sportgerätes blieb unverletzt und gab auf Nachfrage der Polizisten an, dass er am Vortrag Drogen konsumierte. Er musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben.

