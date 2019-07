Polizei Hagen

POL-HA: Tatverdächtige nach Diebstählen in Seniorenresidenz ermittelt

Hagen (ots)

In den vergangenen Wochen kam es in einer Seniorenresidenz zu Diebstählen aus den Zimmern der Bewohnerinnen und -bewohner. Dabei verschwanden Gegenstände und Geldbeträge. Eine 91-Jährige fasste am Samstag, 13.07.2019, den Entschluss und legte eine Diebesfalle. Sie platzierte einen 20-Euro-Schein in ihrem Zimmer und wartete abseits auf die Diebin. Kurze Zeit später betrat eine Frau (34) das Zimmer und nahm den Geldschein an sich. Die 91-Jährige rief die Polizei. Die Kriminalbeamten ermitteln nun, ob die 34-Jährige auch mit anderen Taten in Verbindung gebracht werden kann.

