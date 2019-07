Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter ohne gültige Versicherung genutzt

Hagen (ots)

Am Mittwoch gegen 16 Uhr befuhr eine 35-jährige E-Scooter-Fahrerin einen Rad-/Gehweg in der Eppenhauser Straße. Am Fahrzeug befand sich jedoch kein Versicherungskennzeichen. Die Frau gab auf Nachfrage der Beamten an, dass sie nicht wusste, dass sie für den Elektro-Tretroller ein solches brauche.

E-Scooter zählen zu den Elektrokleinstfahrzeugen und müssen vor der Nutzung als Verkehrsmittel zugelassen werden. Zudem ist ein Versicherungsnachweis anzubringen. Auch technische Veränderungen sind verboten. Fahrzeuge, die nicht den Vorgaben entsprechen, werden von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Eine Helmpflicht besteht nicht, die Polizei rät jedoch dazu, diesen freiwillig zu tragen, um Kopfverletzungen zu vermeiden. Gegebenenfalls sollten Fahrer weitere Elemente zum Schutz von Knie- und Ellbogen anlegen. Gefahren werden dürfen die elektrischen Zweiräder ab einem Alter von 14 Jahren. Es gelten für die Tretroller ähnliche Regeln wie für Fahrräder. Nähere Informationen zum Thema finden Sie hier: https://polizei.nrw/e-scooter

