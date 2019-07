Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb landet im Polizeigewahrsam

Hagen (ots)

Am Mittwoch betrat ein 34-jähriger Mann um 17.55 Uhr einen Sport-Fachmarkt auf der Weststraße. Er ging mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine. Dort entfernte der 34-Jährige die Sicherungsetiketten du steckte die Kleidungsstücke in einen ebenfalls entwendeten Rucksack. Ein Ladendetektiv hatte den Diebstahl beobachtet und hielt den Dieb am Ausgang bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten führten den 34-Jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Polizeigewahrsam zu. Die Ermittlungen dauern an.

