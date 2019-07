Polizei Hagen

POL-HA: Verletzte Rollerfahrerin nach Sturz

Hagen (ots)

Am Dienstagabend stürzte eine Rollerfahrerin gegen 19 Uhr auf der Kreuzung Nöhstraße/Weststraße. Die 63-Jährige wollte an einer Ampel in Richtung Innenstadt abbiegen und einem Pkw Vorfahrt gewähren, verlor aber aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Kleinkraftrad. Der 53-jährige Autofahrer konnte rechtzeitig bremsen und einen Zusammenstoß verhindern. Die Rollerfahrerin verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Roller wies einen geschätzten Schaden in Höhe von 500 Euro auf.

