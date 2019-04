Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Pkw

Uslar (ots)

BODENFELDE (stüw.) In der Nacht von Samstag, 20.04.2019, auf Sonntag, 21.04.2019, wurde in Bodenfelde, Zur Schlagd, ein Pkw entwendet. Zwei bisher unbekannte Täter entwendeten bei einem flüchtig Bekannten aus Bodenfelde in seiner Wohnung die Schlüssel eines in Bodenfelde abgestellten Pkw. Zudem entwendeten sie von dem Bekannten mehrere Hundert Euro Bargeld. Im weiteren Verlauf entwendeten sie den Pkw. Bei dem Pkw handelt es sich um einen gelben VW New Beetle mit Kasseler Kennzeichen. Der Wert des Pkw beträgt ca. 3.000,- Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Bodenfelde unter der Rufnummer 05572/4646 oder das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell