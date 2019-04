Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR/BOLLENSEN (stüw.) Am Samstag, 09.20 Uhr, kam es in Bollensen, Bundesstraße Höhe Kirchweg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Mann aus einer Uslarer Ortschaft, ein 28-jähriger Mann aus Hessen und ein 29-jähriger Mann aus einer Uslarer Ortschaft befuhren in der genannten Reihenfolge, die beiden erstgenannten Fahrer jeweils mit einem Pkw, der dritte Fahrer mit einem Transporter, in Bollensen die Bundesstraße in Richtung Gierswalde. Höhe der Kirchstraße bremste der erstgenannte Fahrer seinen Pkw so stark ab, dass auch der dahinter fahrende seinen Pkw stark abbremsen musste. Dies bemerkte der dritte Fahrer zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf den vor ihm fahrenden Pkw. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 7.000,- Euro. Der 56-jährige Mann entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell