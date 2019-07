Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Hagen (ots)

Am Donnerstag gegen 02:15 Uhr fiel der Polizei auf der Berliner Straße in Fahrtrichtung Preußen Straße ein Renault Twingo auf, der zwei Fahrspuren gleichzeitig benutzte. Die Beamten hielten das Auto an, das von einem 24-Jährigen geführt wurde. Im Verlauf der Kontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp einem Promille. Auch ein Drogentest verlief positiv. Er wurde zur näheren Abklärung zur Polizeiwache gebracht und durfte diese nach der Blutprobe und Führerscheinsicherstellung wieder verlassen. Dem Mann ist das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum kompletten Abbau von Betäubungsmitteln und Alkohol untersagt. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige.

