Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: 10.000 Euro Schaden nach Crash in der Friedrichsfelder Straße

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Einmündungsbereich Friedrichsfelder Straße/Im Vogelskorb kollidierten am Samstagmittag kurz nach 13 Uhr zwei Fahrzeuge. Verursacht hatte den Unfall ein VW Crafter-Fahrer aus Edingen-Neckarhausen, der beim Linksabbiegen den ordnungsgemäß fahrenden BMW-Fahrer übersehen hatte. Verletzt wurde zum Glück keiner der Beteiligten. Die nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen Gesamtschaden von 10.000 Euro entstand, wurden in Eigenregie bzw. durch ein Unternehmen entfernt. Die Fahrbahn, die durch ausgelaufene Betriebsstoffe verschmutzt war, musste zudem gereinigt werden. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

