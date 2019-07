Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Lkw-Fahrer verursachte am Samstagnachmittag im Ortsteil Altneudorf einen Verkehrsunfall. Der Unbekannte war mit seinem Lastwagen in der Adam-Remmele-Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als er plötzlich fast bis zum Stillstand abbremste, musste ein nachfolgender 51-jähriger Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten, wobei er zum Sturz kam und sich leicht verletzte. Der Lkw-Fahrer fuhr jedoch einfach weiter.

Der 51-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere seiner Verletzungen ist nichts näheres bekannt.

Bei dem Verursacher soll es sich um einen weißen Lkw gehandelt haben. Weiteres ist nicht bekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

