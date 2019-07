Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 61-jähriger Mann aus Ungarn war am Sonntagabend in Ladenburg betrunken mit dem Auto unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 20.30 Uhr in der Heddesheimer Straße auf und wurde zu Kontrolle gestoppt. Dabei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

