Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wurden Täter gestört ? Versuchter Einbruch in der Spinozastraße

Mannheim (ots)

Die Haustüre eines Anwesens in der Spinozastraße versuchten in der Nacht zum Sonntag bislang nicht ermittelte Täter aufzuhebeln. Möglicherweise wurden die Täter bei der Ausübung gestört und suchten "das Weite". Die Geschädigte stellte am Sonntagmorgen Aufhebelspuren an der Haustüre fest und alarmierte die Polizei.

Angaben zur Sachschadenshöhe sind aktuell noch nicht möglich. Zeugen, die zwischen Samstagabend, 21.30 Uhr und Sonntag, 11 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell