POL-MA: Dielheim: Haltestelle in der Eichendorffstraße mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht !

Dielkheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Bushaltestellenhäuschen in der Eichendorffstraße beschmierten am Sonntagmittag zwei bislang unbekannte Mädchen mit Farbe. Ein Zeuge verständigte gegen 14 Uhr die Wieslocher Polizei, da er das Duo beim Anbringen der Zeichen mit einer Spraydose beobachtet hatte. Er sprach beide auch an, doch diese entfernten sich. Beschreibung der Mädchen:

1. 14 - 15 Jahre, 160 cm groß, blonde Haare, schlank; trug bauchfreies Top und eine High Waisted Jeans.

2. Gleiches Alter, 155 cm groß, korpulent; trug schwarze Hose.

In welcher Höhe der Gemeinde Dielheim Sachschaden entstand, ist aktuell noch nicht geklärt. Zeugen, die am Sonntag evtl. auf die beschriebenen Mädchen aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden.

