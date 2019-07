Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 76-jähriger Fahrradfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht weiterhin Zeugen - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits am 17. Juli berichtet war am Dienstagnachmittag, 16.07.2019, kurz nach 15 Uhr ein 76-jähriger Fahrradfahrer auf der K 4250 zwischen der Rheinbrücke B 39 und Ketsch nach einem Sturz schwerverletzt auf der Fahrbahn liegend aufgefunden wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen, wo er zwischenzeitlich seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Nach wie vor sind die Hintergründe und der Ablauf des Sturzes vollkommen unklar. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die den Hergang beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0621/174-4045 bei der Verkehrspolizei Mannheim zu melden.

