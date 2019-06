Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflüchtiger gesucht

Linz (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Neustadt/Wied befuhr am Montag, dem 03.06.2019, gegen 01:15 Uhr, mit seinem Pkw die L251 aus Richtung Linz kommend in Fahrtrichtung St. Katharinen. In einer Linkskurve kam ihm ein bislang Unbekannter mit einem dunklen BMW entgegen, der, vermutlich um schneller voranzukommen, die Kurve schnitt. Der 26-Jährige musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei prallte er gegen die dortige Schutzplanke. Der Pkw des jungen Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ohne anzuhalten setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Linz unter Tel.: 02644-943-0.

