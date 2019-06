Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrug zum Nachteil von Taxifahrer, Beleidigung von Polizeibeamten

Neuwied-Feldkirchen (ots)

Am Morgen des 01.06.2019, um 00:40 Uhr ersuchte ein Taxifahrer um polizeiliche Hilfe. Er hatte zuvor zwei Fahrgäste nach Feldkirchen befördert, die am Zielort das Taxi einfach verlassen hätten, ohne zu zahlen. Der geprellte Taxifahrer verfolgte die beiden jungen Männer, bis die Polizei eintraf. Gegenüber den Beamten verhielten sich die beiden alkoholisierten Beschuldigten, 21 und 24 Jahre alt, sehr unkooperativ, aggressiv und provokant. Beide waren bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, dem 21jährigen ist zudem aufgrund gerichtlicher Verfügung untersagt, berauschende Mittel zu sich zu nehmen. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens wurden sie in Gewahrsam genommen und verbrachten die Nacht zwecks Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

