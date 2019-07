Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 78-jährige Frau nach Brandverletzungen in Krankenhaus gestorben - Pressemitteilung Nr. 2

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Wohnungsbrand am Sonntagnachmittag (21.07.) gegen 17 Uhr in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in der Poststraße ist eine 78-jährige Bewohnerin aufgrund der erlittenen schweren Brandverletzungen noch am Abend gegen 18.45 Uhr im Krankenhaus in Ludwigshafen gestorben.

Der Brand ist nach den bisherigen Ermittlungen in der Dachgeschosswohnung der 78-Jährigen ausgebrochen. Die Dachwohnung stand beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Heddesheim in Vollbrand. Die sich zum Zeitpunkt des Brandes übrigen in dem Haus befindlichen Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die 78-Jährige war durch die Feuerwehr leblos mit schweren Brandverletzungen aufgefunden und im weiteren Verlauf unter Reanimationsmaßnahmen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden.

Das Haus ist derzeit aufgrund der Brand- und Rußschäden nicht mehr bewohnbar, die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht genau fest. Die vorübergehende Unterbringung der weiteren Bewohner des Anwesens wurde durch die Gemeinde Heddesheim organisiert. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Brandermittler des Kriminalkommissariats Mannheim sind derzeit vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell