Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Café-Einbruch im "Marstallhof" - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Heidelberg (ots)

Bislang nicht ermittelte Täter verschafften sich in der Nacht zum Sonntag Zutritt zu dem Marstallcafé in der Heidelberger Altstadt. Zwischen 1 Uhr und 12.30 Uhr am Sonntag schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Mitarbeitereingangs ein und verletzten sich dabei auch offenbar. Ob Utensilien aus den Räumlichkeiten gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte nehmen unter Tel.: 06221/99-1700 sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell