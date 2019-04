Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Wohnungsbrand in der Bayreuther Straße

Ludwigshafen (ots)

Am 16.04.2019, gegen 21:00 Uhr, brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße. Der 54-jährige Bewohner der brennenden Wohnung bemerkte das Feuer und flüchtete in den Flur. Dort brach er zusammen. Er wurde von der Feuerwehr gerettet und mit Verdacht auf eine schwere Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Zudem kamen eine 24-jährige sowie eine 50-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses mit leichter Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Ludwigshafen dauern an. Die genaue Ursache soll ein Brandsachverständiger aufgrund eines Auftrags der Staatsanwaltschaft Frankenthal klären

