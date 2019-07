POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Hagen

Polizei Hagen

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen gelang heute in den frühen Morgenstunden (Freitag, 26.07.2019) die Festnahme des Sead S. Spezialkräfte der Polizei nahmen den 40-Jährigen in einer Wohnung in Hattingen fest und führten ihn dem Polizeigewahrsam zu. Der Gesuchte leistete keinen Widerstand. Sead S. soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

