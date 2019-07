Polizei Hagen

POL-HA: Räuber erbeutet geringen Geldbetrag

Hagen (ots)

Am Donnerstag begab sich ein bislang unbekannter Mann um 16.51 Uhr in eine Bäckerei auf der Frankfurter Straße. Er richtete einen Revolver auf eine 59-jährige Verkäuferin und forderte die Herausgabe von Geld. Die 59-Jährige händigte ihm aus der Kasse einen zweistelligen Geldbetrag aus. Außerdem nahm der Mann ein Festnetz-Telefon an sich. Daraufhin verließ der Räuber fluchtartig das Geschäft. Ein 58-jähriger Zeuge sah, dass der Täter in Richtung Möllenhofstraße davonlief. Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden: Der Mann ist ca. 25 bis 30 Jahre alt und 180 cm groß. Er ist schlank und hat schwarze, lockige, fast schulterlange Haare. Der Täter sprach akzentfrei deutsch. Er war zur Tatzeit mit einem schwarzen Oberteil, einer karierten Hose und einem Tuch, welches Hals und Gesicht bis zur Nase verdeckte, bekleidet. Bei der Tatwaffe soll es sich um einen dunkelgrauen Revolver gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

