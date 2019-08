Polizei Mettmann

POL-ME: 39-Jährige am Panoramaradweg sexuell belästigt - Heiligenhaus - 1908114

Mettmann (ots)

Wie der Polizei gestern Nachmittag (21. August 2019) gemeldet wurde, kam es am Dienstag (20. August 2019) am Panoramaradweg in Heiligenhaus zu einer sexuellen Belästigung einer 39-jährigen Frau.

Gegen 16:45 Uhr ging diese mit ihrem Hund in Richtung Velbert spazieren, als ein ihr unbekannter Mann sie auf Höhe eines Supermarktes einholte und ansprach. Er fasste ihr dann unvermittelt im Vorbeigehen an den rechten Oberschenkel. Danach entfernte er sich eiligen Schrittes.

Die Polizei sucht nun mittels folgender Täterbeschreibung nach Hinweisen, die Aufschlüsse zu der Identität des Mannes geben können:

- circa 50 Jahre alt - hatte graubraune Haare mit einer Halbglatze am Hinterkopf - hatte einen auffälligen Gang durch O-förmige Beine - trug blaue Jeans, eine braune Jacke und Turnschuhe

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

