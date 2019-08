Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst 19-jährigen Tatverdächtigen nach Schuleinbrüchen - Wülfrath - 1908117

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend des 21.08.2019, gelangten erneut mehrere Täter auf ein verschlossenes Schulgelände an der Parkstraße in Wülfrath und entwendeten aus dem gewaltsam geöffneten Geräteschuppen mehrere Flaschen Mineralwasser. Aufmerksame Zeugen hörten, gegen 23:15 Uhr, verdächtige Geräusche auf dem Schulgelände und informierten umgehend die Polizei. Die Beamten suchten das Gelände ab und fanden in einem Buschwerk einen 19-jährigen Velberter, der sich augenscheinlich dort versteckte. Der junge Mann versuchte zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung von den Polizisten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem eine der entwendeten Wasserflaschen aus dem Schuppen. Gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass an der Tat noch weitere Personen beteiligt waren und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058/ 9200-6180, jederzeit entgegen.

Bereits seit Juli hatten sich unbekannte Täter immer wieder den Zutritt zu dem Schulgelände verschafft, den dortigen Geräteschuppen aufgebrochen und daraus diverse Gegenstände, u.a. Holzbänke, Spielgeräte und Getränkekästen entwendet. Einige Gegenstände konnten - mutwillig beschädigt - in dem angrenzenden Stadtpark wieder aufgefunden werden. Mehrere Spielgeräte, darunter Tretkarts und Tretroller blieben verschwunden. Nach ersten Schätzungen entstand der betroffenen Schule durch die Taten ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.

