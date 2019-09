Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit verletzten Personen - Radfahrerin kollidiert mit Fußgänger und verletzt sich schwer - Starker Verkehr nach Fußballspiel - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg im Breisgau

Stadtgebiet Freiburg - Freiburg-Oberau, Dreisamuferweg

Am 31.08.2019 gegen 17:40 Uhr kam es auf dem Dreisamuferweg zu einem Verkehrsunfall.

Während der Abwanderungsbewegungen nach dem Fußballspiel SC Freiburg - 1. FC Köln wollte eine 31 - jährige Fahrradfahrerin eine größere Personengruppe überholen, welche den südlichen Dreisamuferweg (Fritz-Horch-Weg) vom Stadion weg in Richtung Innenstadt lief.

Hierbei berührte sie offenbar einen 35 - jährigen Mann aus dieser Gruppe an der Schulter, verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrrad und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sie sich so schwer, dass sie zunächst nicht ansprechbar war und nach ambulanter Versorgung durch Ersthelfer durch den Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik verbracht wurde. Der Fußgänger wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die Verkehrspolizeidirektion Freiburg (0761 882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang noch Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und dem Fahrverhalten der Radfahrerin machen können.

ah FLZ/mt

