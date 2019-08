Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Unbekannter Autofahrer nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt und flüchtet - 20-Jähriger stürzte - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

An der Kreuzung Mallaustraße/Sporwörthstraße ereignete sich am Freitagmorgen, gegen 8 Uhr, eine Unfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer war von der Sporwörthstraße in die Mallaustraße abgebogen und hatte einem von rechts kommenden 20-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Der Motorradfahrer bremste stark ab und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte zu Boden und verletzte sich leicht am Handgelenk sowie am Fuß. Der unbekannte Autofahrer setzte ohne anzuhalten seine Fahrt in Richtung Mannheim einfach fort. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Polizei ist lediglich bekannt, dass der Flüchtige einen grauen oder silbernen PKW, ähnlich eines VW Golfs, fuhr.

An der Unfallstelle hielt ein weiterer Verkehrsteilnehmer an, der eventuell den Unfall beobachtet haben könnte.

Diese Person sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

