POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Geldbeutel aus Einkaufswagen geklaut - Wer hat den Vorfall beobachtet?

Mannheim (ots)

Als ein 28-jähriger Mann am Mittwoch, gegen 17:20 Uhr, beim Einkaufen in der Getränkeabteilung eines Supermarktes in der Friedrich-Ebert-Straße für einen kurzen Moment seinen Einkaufswagen aus den Augen ließ, entwendete ein bislang unbekannter Täter dessen Geldbörse. In dem Portemonnaie, welches der Geschädigte im Einkaufswagen deponiert hatte, befand sich Bargeld in Höhe von über tausend Euro. In unmittelbarer Nähe des Geschädigten hielten sich zwei verdächtige Personen auf, die als Täter in Frage kommen könnten.

Einer der beiden Verdächtigen war ca. 45 Jahre alt, etwa 176-180 cm groß und hatte eine normale Figur mit leichtem Bauchansatz. Er sprach Deutsch mit Dialekt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

