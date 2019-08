Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: "Auge" von Kunstobjekt gestohlen

Heidelberg (ots)

Von dem Kunstobjekt "Tränenbrunnen", das im Teich des Gartens der Kath. Stadtkirche in der Merianstraße steht, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Keramik-"Auge". Der Diebstahl wurde bereits am vergangenen Freitag (26.07.) bemerkt, aber erst am Mittwoch Anzeige beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte erstattet. Der Garten kann nur über die Kirche, die zur Tageszeit geöffnet ist, betreten werden. Das Kunstobjekt "Tränenbrunnen" zeigt ein Gesicht mit Augen, Nase, Lippen und Tränen.

Die Unbekannten schraubten offenbar die Drahtschnüre heraus, stahlen das Auge setzten die Schnüre danach wieder zusammen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 500 Euro. Zeugen, die evtl. Hinweise zum Diebstahl bzw. Verbleib des Keramik-Auges geben können, werde gebeten, sich unter Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

